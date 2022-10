Datafolha: Lula tem 52% dos votos válidos no 2º turno; Bolsonaro, 48%

Nos votos totais, Lula tem 49% e Bolsonaro 45%. Brancos e nulos corresponderam a 4%. Não souberam ou não responderam, 2%.





O levantamento contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-08297/2022.



Primeiro turno

No primeiro turno, em 2 de outubro, Lula recebeu 48,43% dos votos válidos (57.259.504), e Jair Bolsonaro (PL) terminou com 43,20% (51.072.345).



Quem vencer no segundo turno, marcado para este domingo (30), tomará posse em 1º de janeiro de 2023.

O Datafolha divulgou na noite deste sábado (29/10) a última pesquisa de intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contabilizou 52% dos votos válidos, contra 48% do presidente Jair Bolsonaro (PL).