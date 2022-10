STJ afasta governador de Alagoas apoiado por Lula no 2º turno

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)





Fatos apurados são da época em que Dantas era deputado estadual (foto: MDB/Divulgação)

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) afastou Paulo Dantas (MDB) do cargo de governador de Alagoas. Ele é um dos alvos de uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta terça-feira (11).A determinação judicial atendeu a um pedido da Polícia Federa (PF). Os fatos apurados são da época que Dantas era deputado estadual. A suspeita é da prática de uso de funcionários fantasmas em seu gabinete.O emedebista virou governador em maio, para um mandato tampão, após Renan Filho (MDB) deixar o cargo para disputar uma vaga ao Senado. A ministra do caso é Laurita Vaz. O afastamento do político tem prazo de 180 dias.Dantas está no segundo turno da eleição para governador de Alagoas. Ele recebeu 46,64% dos votos válidos, enquanto seu adversário, Rodrigo Cunha (União), teve 26,74%.O emedebista é apoiado apoiado pelo ex-presidente Lula e pela família de Renan Calheiros.