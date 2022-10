Pesquisa Atlas na Bahia: Lula tem 70%; Bolsonaro 26,6%

No cenário de votos totais, Lula aparece com 45 pontos de vantagem nos votos válidos em relação ao presidente Jair Bolsonaro (foto: Tv Globo/Reprodução) O ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT) é o favorito entre os baianos e deve vencer o segundo turno na Bahia com 70% dos votos contra 26,6% do presidente Jair Bolsonaro (PL). É o que aponta nova pesquisa realizada pelo instituto Altas Intel, neste sábado (29/10).

No cenário de votos totais, Lula aparece com 45 pontos de vantagem nos votos válidos em relação ao presidente Jair Bolsonaro. O petista aparece com 72,5%, enquanto o ex-capitão registra 27,5%.

Pesquisa

Contratado pelo jornal A Tarde, o levantamento ouviu 2.000 pessoas em 310 municípios baianos entre 26 e 28 de outubro. A coleta foi realizada via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), segundo a qual os entrevistados são recrutados organicamente.





A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-09376/2022 e tem nível de confiança de 95%.