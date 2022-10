Após Lula chamar Temer de golpista, Tebet defende 'DR' entre MDB e PT

Depois que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o ex-presidente Michel Temer (MDB) de “golpista” no debate da Tv Globo, que aconteceu ontem, sexta-feira (28/10), a senadora Simone Tebet, que é do mesmo partido de Temer e é aliada de Lula neste segundo turno, afirmou que o MDB e o PT “precisam ter uma DR”.

"O que estamos discutindo aqui é o futuro do Brasil e da democracia", disse Tebet durante caminhada na avenida Faria Lima, conhecido reduto de liberais. "[Os ataques foram] coisa do termômetro, do momento", continuou ela, que afirmou ter acompanhado Lula nos estúdios da emissora.