Genial/Quaest: Lula tem 49% no Amazonas; Bolsonaro, 44,9%

Wilson Lima (União) e Eduardo Braga (MDB) (foto: Agência Brasil/Reprodução)

Pesquisa Genial/Quaest divulgou nesta quarta-feira (26/10) as intenções de voto para o segundo turno entre eleitores do Amazonas.



Na corrida presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera no estado, com 49% dos votos. Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, tem 44,9%.



Para governador, Wilson Lima (União Brasil), candidato à reeleição, foi escolhido por 52% dos entrevistados, enquanto Eduardo Braga (MDB) teve a preferência de 39%. Indecisos somam 2%. Brancos, nulos e aqueles que não souberam responder representam 4%.