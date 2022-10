Lula: eleitores do petista fazem 'abraço na Contorno' em BH

Abraço acontece no mesmo dia da visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) a Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)

As esquinas da Avenida do Contono, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foram preenchidas por grupos de vermelho e branco na manhã deste sábado (29/10). Com bandeiras, faixas e acessórios, militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) e apoiadores do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fizeram um "abraço simbólico" na via que deu origem à capital mineira.

"É um momento de confraternização da militância e de todos aqueles que votam em Lula. É o momento de a gente reafirmar nossa vitória, que virá amanhã, dia 30, com toda certeza. Estamos coroando um trabalho firme, forte e sério que fizemos ao longo de toda a campanha. Este abraço é a demonstração que Belo Horizonte vota Lula", declarou a ex-vereadora e vice-presidente do PT na capital, Neila Batista.

O ato, que ocupou dezenas de pontos da Avenida do Contorno, antecede o evento "Praia da Estação", que se estende em parte da tarde deste sábado, no centro de Belo Horizonte.

"A expectativa é essa, ver todo mundo festejando, recebendo o apoio de muita gente, dos carros que passam. Feliz com a volta da democracia porque estamos correndo um sério risco democrático, e o importante é isso, estar festajando de novo. A gente é um povo feliz, um povo de amor. Essa coisa odiosa, violenta, não é nosso perfil", declarou o ator e diretor de Teatro Gustavo Bartolozzi.

Como o abraço acontece no mesmo dia da visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) a Belo Horizonte, as equipes dos candidatos se uniram e pediram por paz durante os atos.

"Queremos pacificar o país. Queremos uma campanha que permita a democracia. O time do Bolsonaro vai fazer a motociata e se concentrar na Praça da Liberdade; o nosso time, de Lula, vai fazer um abraço na Avenida do Contorno e se concentrar na Praça da Estação", declarou o deputado federal Reginaldo Lopes (PT).

Primeiro turno

O primeiro turno das eleições de 2022 foi realizado em 2 de outubro. Naquela data, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi escolhido por 48,43% dos eleitores, o equivalente a 57.259.504 votos. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, terminou com 43,2%, ou 51.072.345 votos.

Os outros candidatos mais lembrados pelos brasileiros foram Simone Tebet (MDB), com 4,16% (4.915.423 votos), e Ciro Gomes (PDT), com 3,04% (3.599.287 votos).

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 118 milhões de votos válidos no primeiro turno, além de 1,9 milhão de votos brancos e 3,4 milhões nulos. Mais de 32 milhões de pessoas não compareceram para votar, o que corresponde a 20,95% do eleitorado.

