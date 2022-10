TSE emite relatório zerésima e verificação de urnas

Documento foi emitido em cerimônia de verificação dos sistemas e contou com fiscais dos partidos (foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil)

Neste sábado (29/10), véspera do segundo turno eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realiza a cerimônia de verificação dos sistemas. A cerimônia teve início às 11h no Espaço Multiuso, subsolo do edifício-sede do TSE, em Brasília (DF). Em torno do meio-dia, o TSE emitiu o relatório zerésima, documento emitido em cada seção eleitoral indicando que não existe voto registrado e que a urna eletrônica está zerada antes do início da votação.





O documento serve para atestar que não há registro de voto para nenhum candidato. O evento também foi realizado na véspera do primeiro turno.









Representantes do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), bem como fiscais, delegadas e delegados dos partidos políticos, das federações de partidos e das coligações acompanham a emissão do documento.





O relatório é emitido separadamente para cada nível de abrangência das eleições: pelo TSE, relativamente à eleição para presidente e vice-presidente da República; pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), no caso dos pleitos presidenciais, para governador, vice-governador, senador, deputados federais, estaduais e distritais; e pelas zonas eleitorais, no que se refere às eleições federais e às estaduais.

Vale destacar que o relatório “zerésima” é diferente do Boletim de Urna (BU). Este é gerado em cada seção depois da conclusão da votação, informando o total de votos por partido, por candidato, em branco e nulos; total de comparecimento; identificação da seção e zona eleitoral; hora do encerramento da eleição; código interno da urna eletrônica; e sequência de caracteres para validação do boletim.