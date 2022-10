Boletins de urna não são usados na contagem de votos, como sugere vídeo

Captura de tela feita em 3 de outubro de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

O que é o Boletim de Urna?

Contagem dos votos

O boletim de urna é o meio pelo qual os votos de determinada urna eletrônica são transcritos para um meio físico, para poderem ser consultados pelos eleitores. Mas esses boletins não são usados na contagem dos votos, ao contrário do que diz uma mulher em um vídeo visualizado mais de 400 vezes nas redes sociais desde 3 de outubro. Na gravação, ela mostra boletins de urnas que supostamente encontrou nas ruas de Curitiba, sugerindo que votos no candidato Jair Bolsonaro (PL) não foram computados. Entretanto, os votos são contabilizados de forma eletrônica, por meio da mídia de resultados., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook YouTube junto a um vídeo em que uma mulher afirma que encontrou boletins de urnas nas ruas de Curitiba e questiona se os votos ali registrados foram contabilizados., relata a mulher, exibindo os supostos boletins.[...], acrescenta.O conteúdo também chegou ao WhatsApp do AFP Checamos, para onde os usuários podem enviar conteúdos vistos em redes sociais, se duvidarem de sua veracidade.No entanto, os votos registrados nos boletins de urna não são contabilizados em papel, mas de forma eletrônica.Como explica o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o boletim de urna, para que os dados possam ser consultados pelos eleitores., explica o TSE.Ou seja, ao contrário do que é afirmado no vídeo viralizado, o boletim de urna não é emitido emAlém das cinco vias impressas assim que a votação é encerrada, fiscais dos partidos ou federações que estiverem presentes podem pedir a impressão de, detalha o TSE.No boletim são indicados quantos votos foram registrados para cada candidato e para cada partido naquela seção, os votos nulos e em branco, a quantidade de eleitores que compareceram para votar, quantos não puderam ser identificados pela biometria, além da soma geral dos votos, além de outras informações, como o código de identificação da urna eletrônica que o imprimiu.O documento é fixado na porta das respectivas seções eleitorais e também é divulgado pela internet. Portanto, os boletins de Curitiba, citados no vídeo, assim como de todas as outras cidades, podem ser conferidos no site do TSE Por meio do boletim de urna é possível fazer uma auditoria de forma independente do TSE para verificar se a totalização dos votos feita pela Justiça Eleitoral está correta.Ao contrário do alegado na gravação viral, os boletins de urna não são usados na contagem dos votos, que é feita de forma eletrônica por meio da mídia de resultado.A mídia de resultado é um dispositivo semelhante a um pendrive desenvolvido e lacrado exclusivamente para cada eleição. Essa mídia é enviada ao cartório eleitoral do local da votação junto com uma via do boletim de urna. No cartório, a mídia de resultado é acoplada em um computador para ser lida, conferida e ter os dados transmitidos para o TSE, em Brasília. Lá, os dados são novamente conferidos de forma eletrônica e são somados por um supercomputador ao resultado de todas as outras urnas do Brasil.O Tribunal Regional do Paraná desmentiu a alegação do vídeo viralizado.