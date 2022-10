Pesquisa CNT/MDA: Lula tem 51,1% contra 48,9% de Bolsonaro

Lula e Bolsonaro enfrentam o segundo turno amanhã (30/10) (foto: Reprodução/AFP)



Na véspera das eleições, a nova pesquisa do Instituto MDA Pesquisa, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada neste sábado (29/10), aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa presidencial com 51,1% das intenções dos votos válidos. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 48,9%.





Comparação com outros levantamentos do instituto (foto: Reprodução/CNT)



Para ganhar as eleições é necessário ter, no mínimo, 50% dos votos válidos, mais um voto.

Ainda de acordo com a pesquisa, 96,2% do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro está decidido sobre o seu candidato. Entre os eleitores do Lula, 94% dos candidatos definiram o voto.





Registro

O levantamento ouviu 2.002 pessoas entre os dias 26 e 28 de outubro. A margem de erro é de 2.2 pontos percentuais e o nível de confiabilidade de 95%. Pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR 01820/2022.