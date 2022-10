Ciro Gomes vota no Ceará: "Segui a orientação do meu partido"

Ciro Gomes votou na companhia da esposa, a produtora cultural Giselle Bezerra (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O candidato Ciro Gomes (PDT), derrotado no primeiro turno votou na manhã deste domingo (30/10) na Secretaria da Saúde do Ceará, em Fortaleza.

"Segui a orientação do partido, como eu sempre faço. Tenho um grande respeito e gratidão pelo PDT, especialmente por Carlos Lupi", afirmou Ciro.

O PDT declarou oficialmente no segundo turno apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ciro Gomes chegou a fazer um vídeo defendendo a visão do partido, mas sem ao menos citar nome do candidato petista. Diferentemente de outros candidatos na primeira parte das eleições, o ex-governador seguiu ausente durante a campanha de Lula.

Porém um dia antes da votação do 1º turno, Ciro publicou uma foto no Twitter ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL), tirada no dia do debate entre presidenciáveis da Rede Globo.



*Estagiária sob supervisão de Vinícius Mader