Lula vence nas três cidades da Região dos Inconfidentes

Em Ouro Preto, Lula obteve 69,93% dos votos válidos; eleitores foram ás ruas comemorar eleição do petista

Em Ouro Preto, o petista obteve 69,93% dos votos válidos ou 34.587, enquanto Bolsonaro foi a escolha de 14.872 eleitores, o que equivale a 30,07% dos votos.

Após o resultado, apoiadores do PT foram às ruas do centro histórico para comemorar a vitória com buzinaço e músicas que fizeram parte da campanha ao Planalto.O segundo turno em Ouro Preto teve 1,52% de votos em branco e 3,03% nulos e 11.772 eleitores não compareceram às urnas o que representa uma abstenção de 17,68%.