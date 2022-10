Montes Claros teve virada de Bolsonaro, o que não impediu festa do PT

Assim como em outras cidades, a comemoração da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República foi iniciada domingo (30/10) à noite, logo após a confirmação do resultado do segundo turno, e invadiu a madrugada desta segunda-feira, em Montes Claros.

Mas, como uma espécie de “água no chope”, a festa foi realizada com um fato que também chamou atenção: o presidente Jair Bolsonaro (PL) saiu vencedor no segundo turno na cidade-polo do Norte de Minas, ocorrendo uma virada em relação ao primeiro turno, quando Lula ficou em primeiro lugar.

Montes Claros (414,4 mil habitantes) e Betim (444,78 mil habitantes) foram as duas cidades entre os seis maiores municípios do estado onde, no segundo turno, Bolsonaro teve uma "virada" sobre Lula, depois de perder para o presidente eleito no primeiro turno. Nos outros quatro maiores colégios eleitorais do estado, não houve mudança entre os dois principais concorrentes da eleição presidencial entre 2 e 30 de outubro. Em Belo Horizonte, Uberlândia e Contagem, Bolsonaro venceu nos dois turnos. Já em Juiz de Fora, Lula ficou em primeiro lugar nas duas etapas do pleito.

No Norte do estado, além de Montes Claros, houve a “virada” no segundo turno pelo atual presidente apenas no pequeno município de Vargem Grande do Rio Pardo (5.045 habitantes). Em somente quatro cidades norte-mineiras, Bolsonaro venceu Lula no segundo turno - se somando a Montes Claros e Vargem Grande do Rio Pardo os municípios de Taiobeiras e Pirapora, as duas cidades da região que tinham dado a vitória a Bolsonaro em 2 de outubro.

Na grande maioria das cidades do Norte de Minas, em 30 de outubro, foi repetido o placar do primeiro turno, com Luiz Inácio Lula da Silva tendo uma grande votação numa prova de que não valeu muito o esforço prometido pelos prefeitos junto ao governador Romeu Zema (Novo) para pedir apoio para Bolsonaro. No segundo turno, o trabalho dos chefes dos executivos municipais serviram apenas para diminuir a vantagem do petista em relação ao atual presidente em algumas cidades da região, como Janaúba e Salinas, sem influenciar muito no placar geral na região.

No segundo turno, Montes Claros recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro, que participou de um comício na cidade, ao lado governador reeleito Romeu Zema (Novo) em 18 de outubro – Lula também fez comício na cidade, mas no primeiro turno, em 15 de setembro. No dia 2 de outubro, o petista teve 103.694 votos (46,53%) em Montes Claros, ficando com 3.836 votos de vantagem sobre Jair Bolsonaro, que recebeu 99. 858 votos (44,986%) na cidade.

No ultimo domingo, o placar na cidade-polo do Norte de Minas registrou para Bolsonaro 116.755 (51,5), com uma vantagem de 5.675 em relação a Lula, ao presidente eleito, que recebeu 111.080 votos (48,75%) no município. Entre um turno e outro, Bolsonaro somou em Montes Claros mais 16.897 votos, mais do dobro da votação adicional de Lula, que foi de 7.386 votos.