Quantos votos Lula recebeu em todas as eleições presidenciais

Lula venceu a eleição presidencial de 2022 (foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)





Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi votado 241.108.114 vezes em momentos decisivos das eleições presidenciais no Brasil. O levantamento leva em consideração os segundos turnos das disputas de 1989, 2002, 2006 e 2022, além das primeiras etapas de 1994 e 1998.









No pleito seguinte, Lula foi derrotado no primeiro turno por Fernando Henrique Cardoso (PSDB). O petista recebeu 17.122.127 votos (27,07%), contra 34.314.961 do intelectual e político carioca.





Em 1998, nova derrota para FHC: 35.936.540 (53,06%) x 21.475.218 (31,71%).





Enfim, Lula conquistou a vitória em 2002. O petista se aproveitou da crise em que o país vivia e foi eleito com discurso de mudança no segundo turno contra José Serra (PSDB). Ele recebeu 52.793.364 votos, contra 33.370.739 de Serra.





Em 2006, Lula se reelegeu outra vez no segundo turno. O adversário foi o seu atual vice, Geraldo Alckmin. O petista levou 58.295.042 votos, ante 37.543.178 do candidato do PSDB.





A maior votação da história de um presidente da República ocorreu neste ano. No segundo turno, Lula bateu Jair Bolsonaro (PL), alcançando 60.345.999 votos (50,90%), contra 58.206.354 do candidato paulista.





Votação de Lula no último turno das eleições presidenciais





1989 - 31.076.364 votos (46,97%) - Segundo Turno

1994 - 17.122.127 votos (27,07%) - Primeiro Turno

1998 - 21.475.218 votos (31,71%) - Primeiro Turno

2002 - 52.793.364 votos (61,27%) - Segundo Turno

2006 - 58.295.042 votos (60,83%) - Segundo Turno

2022 - 60.345.999 votos (50,90%) - Segundo Turno