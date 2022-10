Lula só perderá para Getúlio Vargas em tempo de poder na Presidência

Lula não alcançará o tempo de poder de Getúlio Vargas (foto: Divulgação / PR)





Com a sua eleição nesse domingo (31/10), Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, voltará ao Palácio do Planalto para o terceiro mandato presidencial. Ele se tornará o segundo político com mais tempo de poder à frente da Presidência da República, atrás apenas de Getúlio Vargas, que governou grande parte do tempo em regime autoritário.





Hoje, Lula e Fernando Henrique Cardoso são os dois presidentes com mais dias no cargo em regime democrático. Ambos ficaram oito anos no poder (2.922 dias), reeleitos em dois mandatos seguidos. Ressalta-se que FHC declarou apoio a Lula no segundo turno dessa última eleição.









Mesmo caso consiga outra reeleição - algo que descartou durante a campanha -, Lula não alcançará o líder político que por mais tempo governou o Brasil: Getúlio Vargas. O gaúcho ficou no cargo por 18 anos, 6 meses e 19 dias (6.775 dias).





Vargas assumiu o poder com a Revolução de 1930 - movimento armado liderado pelos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba -, que culminou com golpe de Estado. O político gaúcho começou no poder à frente do chamado Governo Provisório (1930-1934).





Depois, Vargas foi eleito por uma Assembleia Constituinte como Presidente do Governo Constitucional (1934-1937). Graças a uma ameaça comunistas no Brasil, com a Intentona Comunista e o Plano Cohen, ele se tornou Presidente-Ditador durante o Estado Novo (1937-1945). Renunciou ao cargo em 1945.





Pouco tempo depois, Getúlio voltou ao poder. Em 1951, por meio do voto direto, foi eleito pelo povo e democraticamente pela primeira vez. Em função de uma grande crise política, deu tiro no peito em 1954 antes de finalizar o seu mandato.





POLÍTICOS COM MAIS TEMPO NA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA





Getúlio Vargas - 18 anos, 6 meses e 19 dias

3 de novembro de 1930 a 29 de outubro de 1945

31 de janeiro de 1951 a 24 de agosto de 1954





Fernando Henrique Cardoso - 8 anos

1º de janeiro de 1995 a 1º de janeiro de 2003





Luiz Inácio Lula da Silva - 8 anos

1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2011





João Figueiredo - 6 anos

15 de março de 1979 a 15 de março de 1985





Dilma Rousseff - 5 anos e 8 meses

1º de janeiro de 2011 a 31 de agosto de 2016





Juscelino Kubitschek - 5 anos

31 de janeiro de 1956 a 31 de janeiro de 1961





Eurico Gaspar Dutra - 5 anos

31 de janeiro de 1946 a 31 de janeiro de 1951





Ernesto Geisel - 5 anos

15 de março de 1974 a 15 de março de 1979





José Sarney - 5 anos

15 de março de 1985 a 15 de março de 1990