Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF, parabeniza Lula e critica Bolsonaro

Ex-presidente do STF já havia declarado apoio a Lula (foto: Agência Brasil/Reprodução) O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa parabenizou a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Barbosa já havia declarado apoio a Lula e usou o momento para ressaltar as críticas ao presidente Jair Bolsonaro.









"Venceram a Democracia, a civilidade, a reverência às normas consensualmente estabelecidas para reger o bom funcionamento da sociedade. Parabéns a Lula, a Alckmin e aos governadores democraticamente eleitos neste domingo. E, claro, ao povo

brasileiro", escreveu em seu perfil no Twitter.





O ministro aposentado também disparou críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Barbosa ressaltou que, com a derrota do atual mandatário, "saem de cena o grotesco, a barbárie e a intimidação como elementos indissociáveis do exercício

cotidiano do poder".

Joaquim Barbosa usou as redes sociais para parabenizar Lula (foto: Reprodução/Twitter)

Vitória de Lula

Lula foi eleito presidente pela terceira vez, após 12 anos de seu último mandato. O petista teve 50,90% dos votos totais (60.345.999 votos), enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL), 49,10% dos votos (58.206.354 votos).





Até o momento, Jair Bolsonaro não se pronunciou sobre a derrota.