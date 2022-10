Joaquim Barbosa aos evangélicos: 'Vocês estão sendo enganados'

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa usou as redes sociais para alertar os evangélicos sobre as ações do presidente Jair Bolsonaro (PL). Para ele, o presidente vem enganando cristões com “lenga-lenga”.

Relator dos processos do mensalão do governo Lula no STF, o ex-ministro já tinha gravado um vídeo para a campanha do petista em que declara voto no ex-presidente

“Aos evangélicos que não se deixam influenciar facilmente, digo: vocês estão sendo enganados e ludibriados”, afirmou o ex-ministro no Twitter. “Sei que estou falando, conheço muita gente simples que está sendo intoxicada pela lenga-lenga bolsonarista”, seguiu.

Relator dos processos do mensalão do governo Lula no STF, o ex-ministro já tinha gravado um vídeo para a campanha do petista em que declara voto no ex-presidente Luz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno. Na ocasião, Barbosa fezdiversas críticas ao presidente Jair Bolsonaro, a quem chamou de “péssima escolha” para o Palácio do Planalto.