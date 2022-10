Bolsonaro vence Lula por apenas 1 voto em cidade no interior Minas

Lula venceu em Minas com a menor diferença entre os candidatos em um segundo turno (foto: Reprodução/SBT)

O resultado da eleição à presidência em Nanuque, no Vale do Mucuri, ilustrou a polarização dos eleitores brasileiros. Jair Bolsonaro (PL) recebeu 10.130 votos na cidade, apenas um a mais do que Lula (PT).O município teve 20.259 votos válidos. Ao todo, 3,36% dos eleitores votaram branco ou nulo e quase 30% não compareceram aos locais de votação.Em Minas Gerais, Lula teve 50,2% dos votos contra 49,8% de Bolsonaro. A diferença entre os dois candidatos, de 0,4%, foi a menor em uma disputa de segundo turno no estado.No primeiro, Lula ficou à frente, com 48,29% contra 43,60% de Bolsonaro.