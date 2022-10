Quem venceu nas dez menores cidades mineiras no segundo turno

Lula venceu Bolsonaro no Estado de Minas Gerais (foto: Fotomontagem/Reprodução/Rede Bandeirantes) Nas dez cidades menos populosas de Minas Gerais - segundo estimativa de população do IBGE de 2021 -, houve equilíbrio na disputa presidencial: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em cinco, enquanto Jair Bolsonaro (PL) triunfou em outras cinco.





Município com menos habitantes no Estado, com 771 moradores, Serra da Saudade, na Região Central, deu vitória apertada ao atual presidente, que ficou com 441 votos (53,85%), contra 378 (46,15%) de Lula.









Por sua vez, Lula saiu vitorioso na décima, na nova, na oitava, na sexta e na quinta menores cidades do Estado: Olaria (1.694 habitantes), na Zona da Mata; Passabém (1.619), na Região Central; Antônio Prado de Minas (1.577), na Zona da Mata; Paiva (1.517), na Zona da Mata; e São Sebastião do Rio Preto (1.478), na Região Central.





Em todo o Estado, Lula conseguiu vitória apertada sobre Bolsonaro: 50,2% (6.190.960) x 49,8% (6.141.310). No Brasil, o petista foi eleito com 60.345.999 votos (50,90%), contra 58.206.354 votos (49,10%) do atual mandatário.





CIDADES MENOS POPULOSAS DE MG





Serra da Saudade: 771 habitantes

Bolsonaro - 441 (53,85%)

Lula - 378 (46,15%)





Cedro do Abaeté: 1.150 habitantes

Bolsonaro - 470 (52,81%)

Lula - 420 (47,19%)





Grupiara: 1.386 habitantes

Bolsonaro - 774 (59,40%)

Lula - 529 (40,60%)





Senador José Bento: 1.422 habitantes

Bolsonaro - 1.034 (59,19%)

Lula - 713 (40,81%)





São Sebastião do Rio Preto: 1.478 habitantes

Lula - 716 (55,55%)

Bolsonaro - 573 (44,45%)





Paiva: 1.517 habitantes

Lula - 872 (66,31%)

Bolsonaro - 443 (33,69%)





Doresópolis: 1.539 habitantes

Bolsonaro - 808 (52,43%)

Lula - 733 (47,57%)





Antônio Prado de Minas: 1.577 habitantes

Lula - 863 (59,31%)

Bolsonaro - 592 (40,69%)





Passabém: 1.619 habitantes

Lula - 871 (62,71%)

Bolsonaro - 518 (37,29%)





Olaria: 1.694 habitantes

Lula - 1.180 (68,09%)

Bolsonaro - 553 (31,91%)