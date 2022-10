Pesquisas que mais se aproximaram do resultado do 2º turno da eleição

Lula foi eleito presidente do Brasil com 50,9%, enquanto Bolsonaro marcou 49,1% (foto: Reprodução/AFP)



O Ranking Comunicação & Pesquisa foi a empresa que mais se aproximou do resultado da eleição presidencial no Brasil, de acordo com o agregador Pollstergraph, que incorporou todas as últimas divulgações de intenção de voto. O Ranking Comunicação & Pesquisa foi a empresa que mais se aproximou do resultado da eleição presidencial no Brasil, de acordo com o agregador, que incorporou todas as últimas divulgações de intenção de voto.





O Ranking Pesquisas, que tem sede em Campo Grande, no Estado do Mato Grosso do Sul, divulgou sondagem na véspera da eleição, que apontava Lula com 50,8%, contra 49,2% de Bolsonaro. Só não houve coincidência com o resultado das urnas por 0,1%.









Outro instituto com resultado satisfatório foi o Paraná Pesquisas, que na véspera da eleição apontou o petista com 50,4%, ante 49,6% do atual presidente.





O mineiro MDA também chegou muito perto do resultado final. A empresa de Lavras, no Sul de Minas, divulgou a última pesquisa no sábado, com Lula marcando 51,1%. Por sua vez, Bolsonaro estava com 48,9%.





A Quaest, de Belo Horizonte, mostrou a aproximação de Jair Bolsonaro, mas também cravou a vitória de Lula com margem apertada na última pesquisa divulgada no sábado: 51,7% x 48,3%.



PESQUISAS QUE MAIS SE APROXIMARAM DO RESULTADO FINAL





Ranking Pesquisa

Lula - 50,8%

Bolsonaro - 49,2%





Paraná Pesquisas

Lula - 50,4%

Bolsonaro - 49,6%





MDA

Lula - 51,1%

Bolsonaro - 48,9%





Quaest

Lula - 51,7%

Bolsonaro - 48,3%





Datafolha

Lula - 52,1%

Bolsonaro - 47,9%





Atlas

Lula - 53,4%

Bolsonaro - 46,6%





Ipec

Lula - 54%

Bolsonaro - 46%





Erraram o vencedor





Futura

Bolsonaro - 50,3%

Lula- 49,7%





Veritá

Bolsonaro - 51,5%

Lula - 48,5%





Gerp

Bolsonaro - 52,2%

Lula- 47,8%





Brasmarket

Bolsonaro - 53%

Lula - 47%