Lula enfrenta mandato complicado e o primeiro desafio é o silêncio de Bolsonaro

Lula agora precisa mirar os problemas que irá enfrentar no novo governo (foto: EVARISTO SA / AFP)

Bertha Maakaroun: Zema e a derrota de Bolsonaro: o erro de cálculo do governador de Minas

- Oposição "forte" -

- Promessas -

- Governabilidade -

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva começa nesta segunda-feira (31) a enfrentar os desafios que terá para governar pela terceira vez o Brasil , um país dividido, mas o primeiro problema é o silêncio do presidente derrotado no segundo turno, Jair Bolsonaro.Os brasileiros ainda não ouviram uma mensagem do presidente de extrema-direita, que não se pronunciou publicamente após o anúncio dos resultados nem fez uma ligação telefônica para Lula A vitória do político de esquerda estabeleceu sua "ressurreição" política, como o próprio Lula, de 77 anos, descreveu sua volta ao poder.O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) derrotou Bolsonaro por uma margem apertada, com 50,9% dos votos contra 49,1% do atual presidente, de 67 anos.Consciente dos desafios que enfrentará a partir de 1º de janeiro de 2023, quando retornará ao Palácio do Planalto, Lula reconheceu em seu discurso após a vitória que governará "em uma situação muito difícil"."Mas tenho fé que, com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente. E a gente possa inclusive restabelecer a paz entre as famílias, os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos".Bolsonaro permanece em silêncio no Palácio da Alvorada, residência oficial em Brasília. Durante a campanha, ele divulgou mensagens contraditórias sobre o reconhecimento de uma eventual derrota.Apenas alguns aliados do presidente no Congresso admitiram a derrota nas redes sociais, área em que o bolsonarismo está em atividade permanente."Estou metade alegre e metade preocupado porque a partir de amanhã eu tenho que começar a me preocupar em como a gente vai começar a governar o país. Eu preciso saber se o presidente que nós derrotamos vai permitir uma transição para que a gente tome conhecimento das coisas", afirmou Lula no domingo à noite.A transição pode representar um desafio para Lula, explicou Paulo Calmon, professor de Ciência Política da Universidade de Brasília."Lula deve ter cuidado, primeiro com um "terceiro turno': com qualquer desafio que Bolsonaro e seus aliados possam criar, como (Donald) Trump nos Estados Unidos, para deslegitimar sua vitória e mobilizar seu eleitorado contra ele", afirmou à AFP.Lula teve dois milhões de votos a mais que Bolsonaro, a vitória mais apertada em um segundo turno na história da democracia brasileira, após uma campanha polarizada e tensa.Marco Antônio Teixeira, cientista político da Fundação Getúlio Vargas, afirmou que o presidente eleito terá que trabalhar para "ampliar a legitimidade do governo", com a presença no Executivo de "setores não petistas".Ele citou nomes como a terceira candidata com mais votos no primeiro turno, a senadora Simone Tebet , que apoiou Lula no segundo turno . Também deverá dialogar com governadores bolsonaristas."Assim, pode aumentar sua legitimidade e ampliar o apoio entrando em setores bolsonaristas. É preciso unir o país", acrescentou Teixeira.Lula, que governou o Brasil de 2003 a 2010, chega ao poder com o apoio dos mais vulneráveis, grupo que possui uma memória afetiva da bonança sob sua administração.Ele fez várias promessas para melhorar a economia, incluindo aumentar o salário mínimo e reforçar os programas sociais.Adriano Laureno, da consultoria Prospectiva, disse que o resultado de Bolsonaro, que foi o segundo colocado mais bem votado na história do país, significa que que Lula terá uma oposição "forte, organizada, inclusive nas ruas".Durante a campanha, o líder do PT destacou as conquistas socioeconômicas de seus dois primeiros mandatos, como a saída da pobreza de mais de 30 milhões de brasileiros graças a iniciativas sociais financiadas com o 'boom' das commodities.O terceiro mandato de Lula não contará com o mesmo cenário favorável: embora a economia dê sinais de melhora, com crescimento, menos inflação e mais emprego, está longe da prosperidade dos anos 2000 e enfrenta um mundo em risco de recessão global.Se não forem atendidas, as expectativas podem voltar como um bumerangue, afirmam os analistas."É um governo que começa com muita dificuldade na parte econômica. Vai assumir num cenário internacional complicado, numa possível recessão, com juros muito altos no Brasil e mais essa bomba fiscal para lidar" (400 bilhões de reais), afirmou Laureno.No Congresso, onde os conservadores são maioria, com vários aliados de Bolsonaro eleitos em 2 de outubro, ele pode enfrentar uma oposição legislativa mais complicada que a de seus mandatos anteriores.O Partido Liberal de Bolsonaro terá a maior bancada na Câmara dos Deputados, com 99 representantes."A questão da governabilidade será um desafio. Lula vai precisar começar a formar uma equipe ministerial com outros partidos para garantir que assuma a presidência numa posição legislativa mais forte", resume Laureno.