Cidades mineiras que mais votaram em Lula e Bolsonaro

Lula venceu no Estado com uma margem apertada de votos: 50,2% (6.190.960) x 49,8% (6.141.310) (foto: NELSON ALMEIDA, Mauro PIMENTEL / AFP)

As cidades de Presidente Kubitschek, no Vale do Jequitinhonha, e Monte Sião, no Sul de Minas, são, respectivamente, as cidades mineiras que deram, proporcionalmente, mais votos a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) no Estado. O levantamento considera apenas o segundo turno da eleição presidencial.









Aliás, foi no Vale do Jequitinhonha, no Norte de Minas, e na Zona da Mata onde o petista conseguiu, proporcionalmente, mais votos no Estado, garantindo a sua vitória nas Alterosas: 50,2% (6.190.960) x 49,8% (6.141.310).





Por sua vez, Bolsonaro conseguiu larga margem em Monte Sião, com 11.161 votos (76,47%), contra 3.434 menções a Lula (23,53%). Em Minas Gerais, o atual presidente recebeu muitos votos no Sul do Estado, em Belo Horizonte e na Região Metropolitana, além do Centro-Oeste mineiro.





Cidades que mais votaram em Lula e Bolsonaro





Presidente Kubitschek

Lula- 1.864 (84,54%)

Bolsonaro - 341 (15,46%)





Monte Sião

Bolsonaro - 11.161 (76,47%)

Lula - 3.434 (23,53%)