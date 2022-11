Bolsonaristas protestam contra o resultado das eleições em Uberaba

Ao som de hinos nacionais, bandeiras do Brasil e com faixas pedindo “intervenção federal já”, aproximadamente mil pessoas vestidas de verde amarelo compareceram na manhã desta quarta-feira (2/11) na Praça do Quartel, em Uberaba, para protestarem contra o resultado das eleições presidenciais.









Durante as conversas com os bolsonaristas, Miziara também mostrou a sua indignação: “Hoje aqui temos pessoas de todas as idades e de todos os jeitos (...) Não queremos ser governados por ladrão (...) ladrão não governa a Nação”, considerou. Em tom de revolta, ela continua: “Defendo valores e princípios que a gente não negocia (...) Eu não sou conivente com o crime (...) Aqui tem conservador sim e que luta por um país melhor”.





Ao mesmo tempo que a presidente do PL de Uberaba falava ao vivo por meio de suas redes sociais, apoiadores do protesto contra o resultado das eleições presidenciais digitavam nos comentários da live: “Intervenção militar já; manifestações legítimas; o gigante está de pé”, entre outras frases pró-Bolsonaro.





Enquanto isso no município, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), segue outra manifestação a favor de Bolsonaro na BR-050, km 176, onde há interdição parcial nos dois sentidos e o trânsito está fluindo pela faixa da esquerda.