Caco Barcellos viraliza com flagrante de assédio eleitoral pró-Bolsonaro

Os repórteres Caco Barcellos e Chico Bahia, da TV Globo, flagraram uma reunião no Mato Grosso do Sul para suposta compra de votos para Bolsonaro, menos de dois dias das eleições presidenciais, que aconteceram no último domingo (30/10).

As imagens apresentadas no programa Profissão Repórter na noite dessa terça-feira (01/11) foram gravadas em Coronel Sapucaia, cidade do Mato Grosso do Sul, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Os jornalistas foram ao local para fazer um perfil dos eleitores do município, que teve empate entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições presidenciais.