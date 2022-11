Vereadora de Uberaba questiona gasto de R$ 21 mil em canecas: 'Brincadeira'

A vereadora Rochelle usou o plenário da Câmara Municipal de Uberaba com divulgação do edital das canecas em telão (foto: TV Câmara de Uberaba/Reprodução) A compra de 1,2 mil canecas no valor total de R$ 21.228 pela Prefeitura de Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi alvo de críticas da vereadora Rochelle Gutierrez Bazaga (PP).









A vereadora questiona o uso do recurso para esta finalidade e argumenta que ele seria melhor empregado em ações mais emergenciais dain pasta, tais como aquisição de cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social.





“De fato isso parece até brincadeira. Só desse recurso de R$ 21 mil daria para comprar 276 cestas básicas. Será mesmo que uma caneca é mais importante do que uma cesta básica. Será que não daria para levar um copo mais simples e usar esse dinheiro para o que realmente importa?”, pergunta a parlamentar.





Não é o entendimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A secretária Gicele Gomes argumenta que o recurso, oriundo do governo federal, não pode ser revertido para a compra de cestas básicas.





“Essa verba pode e deve ser usada em ações como essa do Integra Cras. A ideia da caneca é para valorizarmos, entre os nossos usuários, a educação ambiental, já que com isso economizamos copos plásticos; e também para que eles usem a mesma caneca no evento em um possível evento do ano que vem”, ponderou Gomes.

Além disso, a secretária destacou que a presença da caneca no evento será importante como forma de fidelização com o público dos oito CRAS, que existem em diferentes bairros da cidade de Uberaba. “Trazendo ele para o nosso lado e assim fortalecendo uma maior interação”, afirmou a dirigente.

Em vídeo publicado no Instagram, o secretário adjunto de Desenvolvimento Social, Herval Kobayash, também rebateu a crítica da vereadora

“Atacar a aquisição de canecas pelo Município é tentar esconder a relevância social de uma ação que pretende fortalecer vínculos familiares e comunitários. A política de assistência social do município busca reduzir o assistencialismo e regerar as oportunidades às famílias”, destacou.