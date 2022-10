Uberaba: crianças deixam de ir à escola por falta de vans escolares

Segundo denúncias, vários distritos rurais de Uberaba estão enfrentando o problema de falta de vans escolares (foto: Creative/Commons/Divulgação)

Várias crianças que estudam em escolas municipais de distritos rurais de Uberaba, no Triângulo Mineiro, estão há mais de uma semana sem transporte escolar e, desta forma, sem frequentar as escolas destas localidades. O motivo, segundo informações divulgadas pela empresa responsável pelo serviço, é que a mesma vem operando com déficit financeiro nos últimos seis meses devido à alta no preço do diesel e o aumento da demanda de alunos na área rural pós-pandemia.