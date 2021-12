Minas deve ter chuvas em todo território na tarde desta terça-feira (28/12)

Clima na capital mineira (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Minas Gerais deverá ter pancadas de chuva e trovoadas durante a tarde desta terça-feira (28/12), em todo o estado. No Jequitinhonha e áreas isoladas, pode chover forte a qualquer hora do dia.

Rio Pardo de Minas e Salinas- 131,4 mm

Janaúba- 102,8 mm

Montes Claros- 89 mm

Itaobim- 77,6 mm

Araçuaí- 74,2 mm

Mantena- 55,4 mm.

Houve também fortes rajadas de vento, medidas em quilômetros por hora, em várias cidades de diversas regiões. Confira:

Juiz de Fora - 77,8 km/h

Muriaé- 72 km/h

São João Del Rey- 59,4 km/h

Passa Quatro- 51,1 km/h.

De acordo com o Inmet, os próximos dias serão de chuvas a qualquer hora em BH e Região Metropolitana causando queda nas temperaturas. “A máxima da capital não deve passar dos 22°C”, explica o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo.

Na madrugada de hoje, a menor temperatura de BH foi 16,7°C, e a máxima deve ficar em 30°C.

No estado, a mínima foi 12,7°C em Monte Verde, no Sul de Minas. Já a maior permanece em 34°C no Triângulo Mineiro.

