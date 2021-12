Fim de tarde pode ter chuvas na Grande BH, manhã de poucas nuvens

Manhã de céu aberto com poucas nuvens na capital mineira. Tarde pode ter chuvas isoladas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Chuvas se concentram na porção norte do território mineiro neste domingo (26/12) (foto: Reprodução/Arte Mateus Parreiras)

O clima em Belo Horizonte e na região metropolitana é de céu aberto, com poucas núvens na manhã deste domingo (26/12), com possibilidade de chuvas isoladas e aparecimento de mais núvens nos períodos de tarde e noite, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)A temperatura máxima na capital pode chegar a 29°C, enquanto a mínima registrada na madrugada foi de 15°C. A umidade relativa do ar gira em torno de 95% a 45%.As núvens e chuvas devem se intensificar ao longo da semana, de acordo com o Inmet, com com pancadas de chuva e trovoadas isoladas previstas da terça-feira (28/12) até a quinta-feira (30/12).Em Minas Gerais, o clima é mais severo nos extremos norte do Norte de Minas Gerais e Vale do Rio Jequitinhonha, com previsão de encoberto e pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.Muitas núvens, com pancadas de chuva isoladas na porção central do Norte de Minas, Sul de Minas, Zona da Mata e Vales dos rios Jquitinhonha e Mucuri. Muitas núvens, com possibilidade de chuvas isoladas em grande parte das regiões Noroeste, Central, Norte, Vales do Rio Doce e Jequitinhonha.Uma grande faixa do Triângulo e Alto Paranaíba, às regiões Centro-Oeste, Central e Sul, incluindo a Grande BH, a previsão é de poucas núvens, podendo ocorrer chuvas de verão no fim do dia.