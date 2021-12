Virada do ano deve ser de chuvas em todo o estado

Manhã de sol na capital mineira (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Na última segunda-feira (27/12) do ano a previsão é de chuvas em todo o estado e temperaturas mais altas principalmente na capital mineira.









“Já no Norte e Jequitinhonha o volume de chuvas deve reduzir na virada do ano” ressalta o meteorologista.





Hoje o céu amanheceu claro em BH e há chance de pancada de chuva com trovoadas na capital, Metropolitana, Sul, Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri, Norte e Jequitinhonha. “Há também chance de ventos em torno de 50 km/h na Região da Faixa Norte”, alerta o meteorologista do Inmet.





No restante do estado podem ocorrer chuvas de forma isolada.





De acordo com o Inmet as temperaturas sofrem ligeira elevação. Na capital fica em 30°C e na Região Metropolitana os termômetros podem marcar 32°C nesta tarde. No Triângulo Mineiro, a maior temperatura está prevista para chegar aos 34°C.





Durante a madrugada de hoje as menores temperaturas foram 17,5°C na estação do Cercadinho em BH. Em Maria da Fé, na Região Sul, marcou 12,5.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra