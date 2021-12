Família ilhada é resgatada pelos bombeiros em Crisólita, no Jequitinhonha

Barco guiado por sistema de cordas foi usado para resgatar os dois adultos e quatro crianças em Crisólita (foto: CBMMG/Divulgação)

Chegar até a família ilhada foi um desafio pois as estradas se tornaram lamaçais e havia matas fechadas para se transpor (foto: CBMMG/Divulgação)

Uma família de dois adultos e quatro crianças ficou isolada por rios e inundações após as fortes chuvas sobre Crisólita, no Vale do Jequitinhonha, e foi salva por uma operação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).A família se viu impedida de deixar a sua residência no sábado (25/12), após as fortes chuvas na região. Foi necessário o uso de veículos de tração nas quatro rodas e barcos para chegar aos isolados."Além da chuva e da correnteza que isolava a residência, o trajeto até a casa era de difícil acesso com lamaçais e parte do caminho por mata fechada", relatou o CBMMG.A casa onde estavam fica em uma propriedade na zona rural do município, a cerca de 11 quilômetros da área urbana."No local, foi realizada a avaliação da situação e os possíveis meios seguros a serem utilizados para o transporte da família em segurança. Após a análise, foi feito um sistema de tração por meio de cordas, utilizando técnicas de nós e amarrações, para que uma embarcação transportasse a família em segurança. A travessia foi feita com Bombeiros a bordo juntamente com os membros da família utilizando de técnicas de prevenção e salvamento aquático", informou a corporação.Participaram do salvamento a Companhia de Teófilo Otoni e a Policía Militar da região e o Pelotão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres de Governador Valadares. "A travessia da família ocorreu com segurança e foram encaminhados para um local seguro", afirma o CBMMG.