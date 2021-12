Temporal com ventos de até 77 km/h derruba postes e árvores em Juiz de Fora

Temporal no município também foi acompanhado de uma chuva de granizo (foto: Redes sociais/Reprodução) Com ventos de até 77 km/h, um temporal acompanhado de uma chuva de granizo em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, provocou quedas de postes e árvores, alagamentos, interdições de vias e apagões em diversos pontos da cidade na tarde desta segunda-feira (27/12).

Já o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrências de quedas de árvores. Duas delas aconteceram no Bairro São Pedro, na Rua José Lourenço e na Estrada Gentil Forn – que, inclusive, ficou com vários postes caídos e espalhados pela via. Outra árvore também caiu na Rua Tiradentes, no Centro.

Temporal derrubou vários postes na Estrada Gentil Forn, à esquerda, e uma das árvores que caiu interditou a Rua Tiradentes, no Centro (foto: Redes sociais/Reprodução)

Até as 19h40, a Defesa Civil registrou cinco ocorrências em função das chuvas e ventos fortes. Foram quatro de destelhamento nos bairros Milho Branco, Monte Castelo, Alto Grajaú e Centenário. Neste último, também foi registrado um desabamento de muro de divisa.

Procurada pela reportagem, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) disse que, em função da tempestade no município, houve aumento significativo de atendimentos emergenciais. Nesse sentido, os principais bairros atingidos com a falta de energia foram: Linhares, Grama, Nossa Senhora Aparecida, Santa Terezinha, Mariano Procópio, Jardim Glória, Santa Helena e o Condomínio Granville.

Ainda conforme a Cemig, a região Central de Juiz de Fora também registrou um apagão. O Corpo de Bombeiros confirmou que pessoas chegaram a ficar presas dentro de elevadores em prédios no Centro da cidade.

Os municípios de Bicas, Chácara, Maripá de Minas, Guarará, Pequeri e Senador Cortes também ficaram sem luz.

“Neste momento, temos cerca de 40 profissionais, entre engenheiros, técnicos e eletricistas trabalhando nos reparos das estruturas que foram danificadas por árvores, telhas e objetos que atingiram a rede elétrica. Boa parte dos clientes que tiveram o fornecimento de energia interrompido já foram religados”, explicou a companhia em nota à reportagem, por volta das 18h30.

Por fim, a empresa também disse que está mobilizando uma força-tarefa para os atendimentos. Com isso, a previsão é que o número de profissionais envolvidos chegue a 120 no decorrer dos trabalhos.

Segundo a prefeitura da cidade, equipes da administração municipal estão dando apoio ao Corpo de Bombeiros e à Cemig.

Conforme um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e válido até as 22h desta terça-feira (28/12), a probabilidade de novas tempestades – acompanhadas de rajadas de vento de até 60 km/h – é alta em toda a região da Zona da Mata mineira.