Greve do metrô de BH continua após audiência de conciliação sem acordo

Metrô de BH opera em escala mínima desde o último sábado (25) (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

A greve do metrô de Belo Horizonte deve seguir, pelo menos, até a tarde desta terça-feira (28/12). Nesta segunda-feira (27), uma audiência de conciliação foi realizada no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), mas terminou sem acordo entre representantes do Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro-MG) e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).