BH amplia aplicação de dose de reforço contra COVID-19; veja grupos

Mais moradores de BH poderão receber a dose de reforço em breve (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou nesta segunda-feira (27/12), a último do ano, a ampliação da aplicação da dose de reforço da vacina contra COVID-19 em moradores da capital. Agora, além da repescagem de grávidas e puérperas, marcada para ocorrer na sexta-feira (31/12), véspera de réveillon, 2022 vai começar já com novos grupos recebendo a terceira dose do imunizante contra o coronavírus.

Até lá, os pontos de vacinação seguirão convocando os moradores da capital com comorbidade para a dose de reforço anticovid. Para receber a terceira dose, é preciso que a pessoa já tenha completado quatro meses da segunda dose da vacina contra COVID-19. Além disso, seguindo os protocolos, é preciso apresentar documento de identidade com foto e cartão de vacinação. Trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário de passageiros, metroviários, ferroviários, aeroviários, caminhoneiros, trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e trabalhadores da educação entram na lista a partir da segunda-feira (3/1). Pessoas sem comorbidade também já começarão a ser convocadas.Até lá, os pontos de vacinação seguirão convocando os moradores da capital com comorbidade para a dose de reforço anticovid. Para receber a terceira dose, é preciso que a pessoa já tenha completado quatro meses da segunda dose da vacina contra COVID-19. Além disso, seguindo os protocolos, é preciso apresentar documento de identidade com foto e cartão de vacinação.

Os postos de saúde funcionarão das 8h às 17h até a próxima quinta-feira (30). Já os pontos drive-thru estarão vacinando de 8h às 16h30. Nos shoppings de BH que têm áreas para vacinação, as aplicações serão feitas entre 13h e 19h30.

Enquanto isso, na véspera de Ano Novo, a vacinação será das 8h às 11h30 nos Centros de Saúde e nos pontos de drive-thru, e não haverá vacinação nos postos extras, shoppings e locais com horário noturno. Na primeira semana de 2022, a vacinação volta ao horário normal.

Confira o calendário de vacinação para as próximas semanas em Belo Horizonte:

-Dia 28/12 (terça-feira): dose de reforço para pessoas com comorbidades, de 50 a 54 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

-Dia 29/12 (quarta-feira): dose de reforço para pessoas com comorbidades, de 42 a 49 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

-Dia 30/12 (quinta-feira): dose de reforço para pessoas com comorbidades, de 18 a 41 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

-Dia 31/12 (sexta-feira): repescagem da dose de reforço para gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente (com e sem BPC) e com síndrome de Down – a partir de 18 anos, e para pessoas com comorbidades, com idade entre 59 e 18 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

-Dia 3/01 (segunda-feira): dose de reforço para trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário de passageiros, metroviários, aeroviários, ferroviários, caminhoneiros, trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

-Dia 4/01 (terça-feira): dose de reforço para trabalhadores da educação infantil, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

-Dia 5/01 (quarta-feira): dose de reforço para trabalhadores da educação do ensino fundamental, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

-Dia 6/01 (quinta-feira): dose de reforço para trabalhadores da educação do ensino médio, profissionalizante, EJA (Educação jovens e adultos) e superior, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.





-Dia 7/01 (sexta-feira): dose de reforço para pessoas de 58 e 59 anos sem comorbidade, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.