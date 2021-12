Itabira faz mutirão de testes para a COVID-19 antes das festas de réveillon

Em nove pontos de Itabira serão aplicados testes gratuitos de antígeno, via partículas nasais para a detecção da COVID-19 (foto: Prefeitura de Itabira/Divulgação)

Preocupada com os possíveis impactos das aglomerações decorrentes das festas de réveillon, sobretudo por causa das novas variantes da COVID-19, a Secretaria Municipal de Saúde de Itabira, na Região Central de Minas, preparou um mutirão de testagem da população, que terá início nesta terça-feira (28/12) até a quinta-feira (30/12).





Ao contrário do que foi praticado durante toda a pandemia, quando apenas sintomáticos eram testados pelas equipes do município, o mutirão será destinado também aos assintomáticos. Qualquer pessoa que queira ser testada poderá comparecer nos pontos da campanha e conferir se está com COVID-19. Os testes serão de antígeno, via partículas nasais, e serão aplicados de 8h às 17h. O resultado é entregue minutos depois.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Luciana Sampaio, o mutirão visa precaver os itabiranos e, ao mesmo tempo, chamar atenção para a necessidade de manutenção dos cuidados. “Ainda estamos em pandemia. Os números vão caindo, o cenário melhora e as pessoas vão ficando menos atentas. Isso é um comportamento natural. Mas não podemos correr o risco de perdermos tudo que conquistamos até aqui. Então, esse programa de testagem vem para precaver, identificar possíveis assintomáticos e mostrar que o município ainda se preocupa muito com a COVID-19”, diz a secretária.

Luciana ainda explica que os casos positivos identificados durante o mutirão serão imediatamente comunicados e que as pessoas receberão o termo de isolamento domiciliar. Essas pessoas passarão a ser acompanhadas pelas equipes da secretaria municipal de Saúde. Casos sintomáticos, em que haja a necessidade de um atendimento imediato, serão encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal.

“É uma oportunidade para que as pessoas estejam mais tranquilas neste fim de ano. Por outro lado, é importante para nós, enquanto gestores, termos um balizamento bem mais preciso sobre o cenário da COVID-19. Os números diários nos mostram que estamos tranquilos, mas é sempre bom ter essa profundidade. Faremos o acompanhamento e estaremos atentos a possíveis variações que o mutirão possa mostrar”, conclui a secretária Luciana Sampaio.

Confira os locais onde serão realizados os testes gratuitos das 8h às 17h:

- Escola Municipal Pedreira do Instituto - Bairro Pedreira

- Escola Municipal Esther Pereira Guerra - Bairro Gabiroba

- Escola Municipal Nico Andrade - Bairro João XXIII

- Farmácia Municipal Central - Bairro VIla Santa Izabel

- Terminal Rodoviário Genaro Mafra - Rua Água Santa (Centro)

- Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Avenida João Pinheiro (Centro)

- Pronto-Socorro Municipal

- PSF Ipoema

- PSF Senhora do Carmo