Dinheiro falso entregue em endereço de Itabira é interceptado

Notas de R$ 100 foram apreendidas em Itabira. Receptador conseguiu fugir (foto: PMDF/Divulgação )

Deflagrada na manhã desta quinta-feira (18/11), nacionalmente, uma ação conjunta entre a Polícia Federal, Polícia Militar e Correios. Em Itabira, no Vale do Aço, na Rua Dos Metalúrgicos, Bairro Gabiroba, foram apreendidos R$ 3 mil em cédulas falsas de R$ 100.

O objetivo era interceptar a circulação de cédulas falsas que, desde o início da pandemia, tem aumentado de em todo o Brasil. Segundo informações das duas polícias, o destino dessas notas seria o comércio de Itabira, o que foi evitado com essa apreensão.

As notas falsas foram interceptadas a partir de um levantamento do Serviço de Inteligência das duas polícias. Os policiais descobriram que o destinatário tinha solicitado a entrega da encomenda com o dinheiro falso, no endereço de parentes.

O suspeito, no entanto, não foi preso. Os policiais estiveram em vários endereços frequentados pelo receptador. No entanto, ele não foi encontrado em nenhum deles. A ocorrência foi encerrada na Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte.