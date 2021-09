Policiais federais e civis impedem derrama de dinheiro falso em Minas

Dinheiro falso foi remetido pelos Correios e retirado na agência de Carlos Chagas (foto: PCMG)

Uma ação conjunta das polícias Federal e Civil prendeu um homem de 35 anos, em Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, com R$ 24 mil em notas falsas.





O homem foi preso na agência dos Correios pouco depois de apanhar a encomenda. Assim que o investigado recebeu a caixa, os policiais deram o flagrante.

Ao ser interrogado, o homem contou aos policiais que pagou R$ 2,4 mil pelas notas. O homem foi autuado em flagrante e encaminhado para o sistema prisional. As investigações, agora, são para identificar quem teria falsificado o dinheiro.