Itabira comemora ausência de pacientes internados por COVID-19

As alas destinadas à COVID-19 do Hospital Municipal Carlos Chagas em Itabira estão vazias. Desde domingo a cidade não registra internações pela doença (foto: Prefeitura de Itabira/Divulgação)



Itabira, na Região Central de Minas, comemora uma excelente notícia desde que a pandemia do novo coronavírus começou: desde o último domingo (31/10) não há registro de pacientes internados com a COVID-19 nos dois hospitais do município.As taxas de ocupação em leitos de UTI e enfermaria do Hospital Municipal Carlos Chagas e do Hospital Nossa Senhora das Dores apresentaram 0% correspondentes à COVID-19, conforme dados do boletim epidemiológico. O registro é inédito nos 19 meses desde que o primeiro caso da doença foi registrado na cidade, em março de 2020.A secretária municipal de Saúde, Luciana Sampaio, ressalta a imunização quase completa da população para o controle da doença. Em Itabira, mais da metade da população já recebeu a segunda dose da vacina e as equipes de saúde estão empenhadas na aplicação da dose de reforço para aqueles que cumprem os requisitos exigidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). Mais de 131.890 doses foram aplicadas na cidade, segundo o vacinômetro publicado no dia 1° de outubro.



Ações de enfrentamento



A gestão da pandemia e as ações de enfrentamento trouxeram a Itabira o reconhecimento regional de cidade referência. Além disso, o município estabeleceu parcerias importantes para ampliar a rede de atendimento aos pacientes que enfrentaram a doença e, com isso, foi possível traçar estratégias assertivas. Como foi o caso da consultoria prestada pelos profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein. Estes também instalaram em Itabira a unidade 'Saúde Móvel', a carreta que realizou por três meses a testagem para diagnóstico do coronavírus.



Segundo o governo municipal, houve investimento na abertura de 52 leitos de enfermaria e 20 leitos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC) e Hospital Nossa Senhora das Dores (HNSD), em parceria com a mineradora Vale, na fase crítica da pandemia. Além da ida de 34 estudantes de Medicina da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais para reforçar as unidades do Programa Saúde da Família (PSF), Pronto- Socorro e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Chegaram à cidade, também, quatro alunos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) do Internato Rural, que auxiliaram nos atendimentos dos distritos Ipoema e Senhora do Carmo.