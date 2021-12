Homem que se afogou em cachoeira no interior de Minas segue desaparecido

A Cachoeira Véu das Noivas atrai grande número de banhistas nessa época do ano em Valadares (foto: Reprodução Redes Sociais) Um homem de 21 anos de idade desapareceu nas águas da Cachoeira Véu das Noivas. O desaparecimento ocorreu no domingo (26/12), no distrito de Santo Antônio do Porto, em Governador Valadares, no Leste de Minas.

Os dois afundaram. Em apuros, pediram socorro. A moça foi retirada por banhistas, mas o namorado se afundou e desapareceu. As buscas pelo corpo do homem começaram no domingo, mas os bombeiros encontraram muitas dificuldades, por causa do grande volume da água da cachoeira, devido ao período chuvoso.

Nesta segunda-feira (27/12), as buscas foram retomadas, com o uso de cordas, coletes salva-vidas e nadadeiras. Mas o local, segundo os militares, está muito perigoso. As chuvas dos últimos dias na zona rural de Valadares aumentaram o volume da água do poço e a força da queda d’água. Os trabalhos serão retomados nesta terça-feira (28/12).