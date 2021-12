Oliveira está há mais de 30 dias sem registrar novos casos de COVID

94% do público-alvo já foram imunizados contra a COVID-19 em Oliveira (foto: Divulgação/Prefeitura de Oliveira)

Com 94% do público-alvo com mais de 12 anos vacinado com as duas doses, Oliveira, no Centro-Oeste de Minas completou, nesta segunda-feira (27/12), 35 dias sem nenhum novo caso de COVID-19. O resultado positivo é atribuído pelo secretário de saúde Lucas Lasmar pela adesão da população à campanha de imunização.



A cidade, que registrou desde o início da pandemia 5.602 confirmações da doença e 78 mortes, já está há 70 dias sem nenhuma morte. “Fizemos um trabalho de busca ativa por cada cidadão para que ele se vacinasse, e isso se tornou notório. Quanto mais aumentava o número de vacinados, mais diminuía o número de casos e, consequentemente, o número de internações e óbitos”, destaca o secretário.







Oliveira iniciou a imunização pelos profissionais de saúde e pelos idosos, sendo este grupo todo vacinado em domicílio, evitando que eles precisassem se aglomerar nos postos de vacinação.



Outro trabalho pontuado como responsável pelos resultados por Lasmar, além da divulgação em redes sociais, rádios locais e jornais, foi a busca ativa pelos cidadãos. “Os agentes comunitários de saúde ligavam e visitavam a população para agendar a vacinação, mostrando também o quanto é importante a vacinação completa da população”, cita.



O público-alvo já imunizado representa 80% da população, hoje estimada em 41,9 mil habitantes pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para manter o resultado, as campanhas de conscientização devem continuar, principalmente voltadas para prevenção.



“É importante que a população mantenha as medidas preventivas, como o uso de máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social”, menciona.



O secretário também destacou a importância da atuação dos profissionais de saúde.



“Não posso deixar de falar da importância dos profissionais de saúde para o sucesso deste trabalho, em Oliveira, os profissionais de saúde estão se dedicando ao máximo para proteger a população, por muitas vezes deixando seus lares para trabalhar em seus dias de folga ou em horários estendidos. Agradeço imensamente a todos eles”.



Sem carnaval



Sem carnaval

O índice gerado há mais de um mês não fez com que a prefeita Cristiane Lasmar (MDB) baixasse a aguarda. Conhecida pelo tradicional carnaval, a folia foi suspensa . "Inúmeros municípios da região e de todo o estado já comunicaram o cancelamento do evento, o que poderia aumentar ainda mais esse fluxo para nossa cidade", afirmou a prefeita ao anunciar a decisão.



Ela ainda alegou que não há como garantir a segurança e controlar as pessoas que se encontram nas ruas. “O cenário ainda está incerto, havendo possibilidades de novas variantes. Temos que evitar a transmissão do vírus, evitar uma nova onda de contaminações pelo coronavírus. Não iremos arriscar”, comunicou.



*Amanda Quintiliano especial para o EM