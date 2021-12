Oliveira, no Centro-Oeste de Minas, cancela carnaval de 2022

Oliveira, conhecida pelos blocos carnavalesco, confirmou a suspensão da folia em 2022 (foto: Reprodução Facebook/Carnaval de Oliveira) Antecipando-se à decisão que seria tomada apenas em janeiro, a prefeitura de Oliveira, no Centro-Oeste de Minas, confirmou, nesta sexta-feira (3/12), o cancelamento do carnaval 2022. O município de 41,9 mil habitantes levou em consideração o risco da quarta onda da COVID-19 e da variante Ômicron.



Outras 22 cidades que integram a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (Ameg) também confirmaram a suspensão da folia ontem.



Ela ainda teme a presença de pessoas que não foram vacinadas. “Não há como garantir a segurança e controlar as pessoas que se encontram nas ruas. O cenário ainda está incerto, havendo possibilidades de novas variantes. Temos que evitar a transmissão do vírus, evitar uma nova onda de contaminações pelo coronavírus. Não iremos arriscar”, comunicou.



A decisão segue na linha de outras cidades do Centro-Oeste. Arcos foi uma das primeiras a suspender a folia. Entretanto, ainda não se posicionou sobre a festa de Ano Novo.

Evitar retrocesso

A anunciar a decisão, o prefeito de Arcos, o professor Claudenir José de Melo-Baiano (PL), disse ser uma medida para evitar retrocesso nos avanços já obtidos no município.



“O carnaval é a maior festa do país e, portanto, a maior possibilidade de concentração de pessoas. Vamos deixar a realização da festa para 2023, querendo Deus em circunstâncias favoráveis e seguras para nossa população e visitantes", assegurou.



Capitólio, um dos destinos mais visados por turistas, também confirmou que não haverá o evento no próximo ano, mas manterá o Réveillon. A decisão foi tomada em conjunto com as cidades que integram a Ameg.



“Foi uma decisão tomada considerando todas as cidades da microrregião visando a questão da segurança sanitária e um trabalho em conjunto para combater a possibilidade de uma nova onda”, explicou o prefeito Cristiano Silva (PP).

Indefinido

Em outras cidades do Centro-Oeste Mineiro a folia segue indefinida. Este é o caso de Itaúna, Formiga e também Itapecerica. Esta última aguarda o encontro entre os prefeitos das cidades históricas que será realizado no dia 10 de dezembro, em Ouro Preto, na Região Central de Minas, para decidir.



