Jiboia de 2 metros é encontrada dentro de colégio em Minas

Animal com cerca de dois metros foi capturado dentro de uma escola particular (foto: Corpo de Bombeiros de Sacramento / Divulgação) Funcionários de um colégio de Sacramento, no Alto Paranaíba, tiveram a visita de uma ‘estudante inesperada’ na manhã desta sexta-feira (03/12): uma jiboia de dois metros estava enrolada a um pergolado, na área externa do local. O Corpo de Bombeiros da cidade precisou ser chamado para realizar a captura do animal.

De acordo com os registros da ocorrência, o réptil estava enrolado na estrutura de madeira a 2,5 metros do chão, próximo a um portão. No momento da retirada da serpente, o colégio localizado no Residencial Skaff contava com alunos em aula, e o espaço foi isolado. Na saída, os estudantes precisaram deixar a escola por outro acesso. Não houve registro de acidentes.

Com uso de pinças e um cambão próprios para a captura, os militares fizeram a retirada da jiboia do local e a soltaram em seu habitat natural, longe do limite urbano do município.

Momento em que a jiboia foi solta em seu habitat natural pelos Bombeiros (foto: Corpo de Bombeiros de Sacramento / Divulgação)

Chuva favorece aparecimentos em áreas urbanas

A cobra encontrada tem cerca de dois metros de comprimento, e é uma jiboia. Ela não é peçonhenta e se alimenta de pequenos roedores e aves. Comum na região do cerrado, é considerada constritora – que mata a presa ao enroscar-se nela, pela constrição do seu corpo. Principalmente em períodos chuvosos, elas podem aparecer com mais frequência em áreas urbanas, ou em locais como residências e telhados.

“As serpentes são animais de sangue frio. Então, aparentemente, elas acabam acessando ambientes que batem sol, ou estão mais secos. Por isso, em épocas de chuva, é comum elas serem encontradas nestes espaços”, explica o Tenente do 2º Pelotão de Bombeiros de Sacramento, Marcelo Teixeira.

O Corpo de Bombeiros orienta que, em casos como esse, o local seja isolado e que a guarnição seja acionada, imediatamente, pelo número de emergências 193.