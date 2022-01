Minas pode ter chuvas com raios e ventos de até 50km/h nesta terça (4/1)

Manhã de céu nublado com chance de chuvas (foto: Jair Amaral/EN/D.A Press) Chuvas fortes permanecem em Minas nesta terça-feira (4/1), com exceção do Leste e Norte, onde as pancadas podem ser isoladas e de fraca intensidade. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Já a mínima do estado foi em Monte Verde, Sul de Minas, 16,8°C. A maior deve marcar 33°C no Vale do Jequitinhonha.



Veja os cuidados que devem ser tomados no momento das chuvas:%u2800 - Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. %u2800 - Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos. %u2800 - Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores. %u2800 - Atenção especial para áreas de encostas e morros. %u2800 - Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199). %u2800 - Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil. %u2800 - Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.



