51 famílias ficam desabrigadas em Patos de Minas por conta das chuvas

Patos de Minas segue com níveis de alagamento e prefeitura executa novas ações na cidade (foto: Corpo de Bombeiros de Patos de Minas/Reprodução)

Em Patos de Minas, cidade no Alto Paranaíba, 51 famílias estão desabrigadas nesta quarta-feira (12/1), por conta das chuvas e do alagamento provocado pelo grande volume de água, que transbordou do Rio Paranaíba.

O Executivo informou que essas 51 famílias desalojadas foram abrigadas em casas de familiares e amigos, sendo que apenas algumas delas foram enviadas pela prefeitura para escolas.

“Alguns pontos interditados: Ponte do Arco (conhecida como a ponte sobre o Rio Paranaíba); Rua Carmo do Paranaíba e Joaquim Fubá; Avenida Parque; Ponte do Bigode (área rural, Porto das Posses), entre outros”, destaca trecho de nota enviada pela administração local.

A prefeitura reforça que os bairros com área de inundação devem ser evitados.

Veja as áreas interditadas:



Vila Rosa





Jardim Paulistano





Santa Luzia





Santa Terezinha





N. S. Aparecida





São José Operário





Quebec

Situação nesta tarde

Em imagens enviadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), é possível notar que a cidade segue debaixo d’água.

As fotos são recentes e mostram como as regiões estão interditadas por cancelas improvisadas.



A reportagem entrou em contato com a corporação e aguarda retorno para atualizar a situação. “Mais informações serão repassadas assim que possível”, diz a assessoria do Corpo de Bombeiros.

Situação da cidade nesta quarta-feira (12/1) é de alagamento e divisão entre pontos seguros e com risco. (foto: foto: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais/CBMMG/Reprodução)





Ação solidária

Para aumentar a distribuição de donativos, o Poder Executivo, em ação conjunta aos bombeiros de Patos e ao Centro de Arrecadação de Ajuda Humanitária Permanente (CAAR), criou o movimento ‘Patos Solidária’.

Nele, são arrecadados materiais de higiene, limpeza, água e alimentos não perecíveis (incluindo comidas prontas). Roupas de cama, cobertores e colchões também podem ser doados.

Pontos de arrecadação:

- Secretaria de Desenvolvimento Social – Cristavo

- Procon/Semed – Av. Getúlio Vargas, Prédio do Antigo Fórum

- 15º BPM – Bairro Céu Azul

- 12º BBM – Bairro Jardim Paulistano