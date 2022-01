Corpos de família soterrada em carro são enterrados em Paula Cândido

Tragédia: família de Paula Cândido, na Zona da Mata, ficou desaparecida por 2 dias, até ser encontrada sem vida, soterrada por lama de barranco na Grande BH (foto: Reprodução/Redes Sociais)



Parentes e amigos se despedem nesta quarta-feira (12/1) dos cinco membros da família soterrada dentro de um carro em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente foi causado pelo deslizamento de uma encosta dentro do condomínio Retiro do Chalé.









Os corpos de Ana Alexandrino Santos, de 3 anos; Henrique Alexandrino dos Santos, de 41; Deisy Lúcia Cardoso Alexandrino dos Santos, de 40; Vitor Alexandrino Santos, de 6, foram localizados pelo Corpo de Bombeiros na segunda-feira (10/1).





Giovane Ferreira, primo de Henrique Alexandrino. (foto: Reprodução/Redes Sociais) A família, que morava Aquidauana (MS), veio a Paula Cândido para passar o Natal e o Ano-Novo com parentes. Há pouco mais de uma semana, Deisy havia perdido uma irmã.





Ela era doutora e professora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), onde atuou por seis anos. O marido dela, Henrique Alexandrino Santos, era secretário-geral adjunto da Ordem dos Advogados do Brasil no mesmo estado. As duas crianças eram filhas do casal. Já Giovane Vieira Ferreira, primo de Henrique, trabalhava como motorista para a prefeitura de Paula Cândido.





O acidente





A família deixou Paula Cândido no sábado (8/10) em direção ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. O carro era conduzido por Giovane. Segundo a Polícia Civil, durante o trajeto, Deisy fez contato com familiares para avisar que faria um desvio por um outro caminho, pois a BR-040 estava interditada na ocasião.





Este foi o último contato do grupo com os parentes. Às 15h, eles foram vistos pela última vez no ponto de pedágio da Via 040, conforme registros do circuito de segurança.





Após buscas, os cinco viajantes foram encontrados pelos bombeiros, soterrados dentro do carro. O automóvel foi arrastado por cerca de 400 metros.