Retiro do Chalé: corpos de família soterrada em carro são liberados

As vítimas eram de Paulo Cândido, na Zona da Mata, e se deslocavam para o Aeroporto de Confins quando o carro foi atingido pelo deslizamento de terra (foto: Reprodução Rede Sociais )







O enterro das cinco vitimas será amanhã, quarta-feira (12/1), às 11h. O velório será no Ginásio Esportivo, em Paula Cândido, na Zona da Mata.

Segundo Patricia Vieira Ferreira, irmã de Geovane, os corpos devem chegar na cidade-natal das vitimas por volta das 9h.



Em homenagem, os familiares programaram um culto evangélico e uma oração com um padre católico. O carro soterrado era ocupado por Geovane Vieira Ferreira, de 42 anos; Henrique Alexandrino dos Santos, de 41; Deisy Lúcia Cardoso Alexandrino Santos, de 40; Vitor Cardoso, de 6; e Ana Alexandrino Santos, de 3.

Acidente

As vítimas eram de Paula Cândido e se deslocavam para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana, quando o carro foi atingido pelo deslizamento de terra. A família pretendia viajar para Aquidauana, no Mato Grosso do Sul.





Próximo à Região de Congonhas, na BR-040, os viajantes se depararam com um bloqueio na pista e optaram por seguir viagem por uma estrada alternativa.





O veículo, modelo Corolla, da cor prata, foi registrado pela última vez no pedágio de Itabirito, por volta das 15h do sábado (8/1). Desde então, Polícia Militar e Bombeiros tinham intensificado o trabalho de buscas. (Com informações de Roger Dias)





Os corpos da família que morreu soterrada em um carro durante a chuva no condomínio Retiro do Chalé , em Brumadinho, na Grande BH, foram liberados do Instituto Médico-Legal (IML) nesta terça-feira (11/1).