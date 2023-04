Centro de Referência do Queijo Artesanal recebe visitas escolares

Visitas abertas ao público estarão disponíveis a partir de 10 de abril (foto: Divulgação)



O Centro de Referência do Queijo Artesanal de Minas Gerais (CRQA- MG) está recebendo, exclusivamente, visitas de escolas durante essa semana (03/4). O centro foi inaugurado dia 15 de março e terá visitas abertas ao público a partir de 10 de abril.

Segundo a unidade, as visitas escolares estarão abertas constantemente, enquanto houverem vagas. A escola interessada deverá entrar em contato com o telefone (31) 3568-5258 ou com o e-mail contato@queijoecultura.com.br

O Centro fica localizado no Espaço 356 e conta com uma exposição permanente sobre o Queijo Artesanal, loja colaborativa de produtos mineiros, sala de aula com cozinha didática, biblioteca especializada na cultura e gastronomia de Minas e um espaço multiuso para receber diversos eventos culturais e educativos.





"O queijo representa tradição e inovação, em Minas Gerais. Tradição, porque tem uma história de mais de 300 anos que se confunde com a do próprio Estado, além de ser símbolo do bem receber, do território e da gastronomia. E inovação que vem com o investimento na produção, que resulta em queijos cada vez mais ricos e acaba abrindo mercado para uma série de outros produtos artesanais de excelência. E o Centro vem valorizar isso tudo", afirma a diretora Executiva do CRQA, Sarah Rocha.





A iniciativa é apoiada pela AngloGold Ashanti, por meio da Lei Federal de Incentivo a Cultura. “O queijo e, de forma mais ampla, a cultura queijeira, é um patrimônio imaterial de grande orgulho para nosso Estado. Ficamos muito honrados em ajudar a valorizar e manter vivo o modo de fazer uma das principais iguarias do Brasil”, afirma Othon de Villefort Maia, gerente sênior de Comunicação, Comunidades e Relações Institucionais da AngloGold Ashanti.

Um dos carros-chefes do projeto é a exposição permanente sobre o Queijo Artesanal. Com coordenação da museóloga Célia Corsino, o projeto é fruto de uma pesquisa sobre a produção queijeira de todo o Estado, os modos de fazer do queijo artesanal, como se refletem na cultura do povo e as particularidades das regiões queijeiras reconhecidas de Minas.

Outro grande destaque será a primeira biblioteca de Minas Gerais dedicada à gastronomia e cultura do Estado, com títulos nacionais sobre culinária e cultura alimentar, pesquisas e teses científicas, e ainda traduções para o português dos principais livros internacionais de gastronomia, muitos inéditos no Brasil. O CRQA também vai contar com um auditório para até 200 pessoas e um espaço para atividades de formação em temas de cultura e gastronomia, com uma cozinha didática completa.

*Estagiária sob supervisão de Fernanda Borges