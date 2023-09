Cervejaria Uaimií comemora aniversário com evento aberto ao público

687

Pub da Uaimií fica localizado no Sion (foto: Andre Luppi/Divulgação)

Neste sábado (2/9) acontece a grande festa de comemoração dos nove anos da Cervejaria Uaimií. Fundada em 2014 pelo proprietário e cervejeiro Normando Campos, a Uaimií tem se destacado entre as principais cervejarias mineiras.

O nome diferente faz referência à localidade da cervejaria. Uaimií significa nascente do Rio das Velhas, em tupi-guarani, e a fazenda está localizada na Estrada Real entre Itabirito e Ouro Preto. Suas cervejas são uma homenagem à bacia do Rio das Velhas. “Antes de abrir a fábrica, estudei e viajei muito com meus pais para podermos ter certeza do que queríamos e como queriamos. Ter uma fábrica de fazenda, com raízes fortes foi o que nos motivou”, fala Normando.

A festança acontecerá a partir das 11h30, bem em frente ao pub da Uaimií, no Sion, com entrada gratuita. Será uma oportunidade para reunir toda a família, com as crianças e os pets. O evento contará com os petiscos do Sô Vicente Ramos, XBK e dos foodtrucks, Sao Dips e Black Truck.

A animação ficará por conta das bandas Lady Vinil, Harley Queen e Seu Madruga, com os DJs Antônio Montana e Andreia Around.

Recentemente, o bar da fábrica foi repaginado. Junto com essas mudanças foi lançada a nova cerveja que compõe a linha. “Decidimos mudar o visual, trazer mais novidades para nossos clientes”, diz Flávia Paiva, gerente e sócia do bar da cervejaria.

Produzida em parceria com o cervejeiro Daniel Gontijo, a Minas de Ferro – Edição Córrego do Lobo é uma cerveja com variados insumos botânicos, estilo Stein-Grutbier. Leva diferentes tipos de grãos maltados em sua composição, ervas, zimbro e lúpulo. Cor âmbar, cobre, de teor alcóolico 7,5%. O rótulo poderá ser conferido na festa, onde todos os chopes da cervejaria estarão disponíveis.

Nova cerveja poderá ser consumida no evento (foto: Hellen Dumont/Divulgação)

Rua Grão Mogol, 1176 – Sion

(31)3285-3435 / (31)99830-7466

@uaimii