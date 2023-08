Contagem recebe Festival de Churrasco com mais de 5 toneladas de carne

687

Festival promete ser o maior de Contagem (foto: Tulio Barros/Divulgação)

O Festival de Churrasco da Hípica em Contagem acontecerá no próximo sábado (2/9), as 11h. Com mais de 40 estações gastronômicas, o evento promete ser o maior festival de churrasco já visto pelos contagenses. São esperadas mais de 10 mil pessoas.

Cinco toneladas de carne estão sendo preparadas. Entre os cortes, estará presente a queridinha dos brasileiros: picanha bovina, a charmosa costela de fogo de chão e mais bifes de chorizo, ancho, denver steak, hambúrguer. Os suínos não ficarão para trás, representados pela costelinha suína, panceta de rolo, linguiças, pulled pork. Haverá ainda sobrecoxa desossada, pão de alho, salmão pranchado, jacaré entre outros.

Outra atração será o varal de aves, onde serão preparados também legumes grelhados, arroz de costela, porco no rolete e um boi inteiro assado num equipamento especial.

Além de diversos cortes, evento contará com varal de carnes (foto: Tulio Barros/Divulgação)

Uma grande estrutura está sendo montada no gramado da hípica com mesas e cadeiras e banheiros químicos. O evento é para toda a família, contando com espaço kids para a criançada, além de ser pet friendly.

O entretenimento contará ainda com show dos sertanejos Du Monteiro, Anny Rosa e da dupla Guilherme Sena & Gustavo. O Baile do Manguá também estará presente com um repertório de músicas brasileiras.

O 1º Festival de Churrasco da Hípica acontece no sábado, 2 de setembro, a partir das 11h, na Sociedade Hípica De Minas Gerais (Rodovia Fernão Dias, Km 2.5, S/N Riacho das Pedras Contagem, MG). Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla, a partir de R$25 e condições especiais para aniversariantes.

@festivaldechurrasconahipica