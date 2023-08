Prefeitura de BH abre vagas para formação gastronômica

687

Serão ofertadas aulas de confeitaria, comida de buteco e panificação (foto: PBH/Reprodução)

A Prefeitura de Belo Horizonte está com inscrições abertas para cursos gratuitos de comida de Boteco (Trilha da Comida Mineira e Belorizontina), bombons, Trufas e Bolos no Pote (Trilha da Confeitaria) e aperfeiçoamento e Panificação Artesanal (Trilha da Panificação). A iniciativa faz parte do projeto Trilhas da Gastronomia, do Programa Valorização da Gastronomia articulada à Agroecologia, da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional.

Ao todo estão sendo ofertadas 60 vagas para públicos prioritários (pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, encaminhadas pelos diversos setores das políticas públicas municipais) e 30 vagas à ampla concorrência, sendo 10 vagas para cada curso. Pessoas em processo de qualificação nas Trilhas da Gastronomia e residentes da Lagoinha têm prioridade na classificação.

As inscrições para ampla concorrência estarão disponíveis até a segunda-feira (4/8). Interessados na vaga poderão se candidatar preenchendo o formulário disponível no Portal da Prefeitura.

Cada candidato poderá fazer inscrição em apenas um curso. Caso seja feito o cadastro em mais de uma formação, apenas a última inscrição será considerada válida. Os classificados serão comunicados no dia 11 de setembro, no e-mail informado no ato da inscrição. Haverá, também, a formação de uma lista de espera, que será divulgada no mesmo dia.

Além de aprenderem técnicas gastronômicas, os alunos terão a oportunidade de acessar conteúdos relacionados à manipulação de alimentos, gestão financeira, cálculo de ficha técnica, precificação e relações humanas. É possível também participar de rodas de conversa e oficinas sobre imagem, fotografia e apresentação dos produtos e vendas nas mídias sociais.

As trilhas serão ofertadas no Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - CRESAN, na avenida Antônio Carlos, 821, Lagoinha. As aulas terão início no dia 12 de setembro e serão ministradas por equipes de qualificação profissional e pedagógica do CRESAN e professores convidados.