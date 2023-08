Congresso reúne talentos da confeitaria e estratégias para o setor

687

Dani Formigueiro é a idealizadora do projeto (foto: Internet/Reprodução)

A décima primeira edição do Congresso Confeitar Minas Especial, maior congresso de confeitaria do Brasil, irá acontecer nesta quarta-freira (30/8), das 10h às 20h. O evento será realizado no Grande Teatro do Minascentro e reúne talentosos confeiteiros, empreendedores e especialistas para explorar estratégias no mundo da confeitaria focadas em negócios, vendas, capacitação e experiências. Os ingressos para a experiência custam R$67 estão disponíveis no Sympla.

Criado há sete anos pela confeiteira e empreendedora Dani Formigueiro, o projeto focado no empreendedorismo feminino se concentra em auxiliar mulheres na geração de renda, seja trabalhando na cozinha de suas casas ou abrindo seus negócios. "O foco do congresso é promover a inclusão social das mulheres, ajudando na ampliação de renda. Muitos expoentes que participam do congresso e já estão trabalhando começaram do zero, muitos montaram empresas e outros seguem produzindo muito, mas optaram por trabalhar de casa", revela.

Essa edição do Confeitar vai contar com profissionais reconhecidos nacional e internacionalmente no segmento da confeitaria para compartilhar suas histórias, desafios e técnicas de sucesso.

Leonardo Borges, CEO e fundador da Flakes, confeitaria de Porto Velho, Rondônia - que virou sensação em março de 2022 após a cantora Britney Spears compartilhar o vídeo de um ovo de Páscoa produzido por ele - será um dos convidados do evento. Se juntarão a ele Débora Aleluia, que é proprietária da renomada doceria e cafeteria "O Segredo de Luiza", vencedora da quarta temporada do programa "Que Seja Doce", da GNT, em 2018. E também João Barcelos, embaixador do iFood, pioneiro na criação de conteúdos inovadores para impulsionar vendas e mentor de grandes redes de alimentação em todo o país.

Além das palestras, quem comparecer ao evento podrá participar do “Confeitar ao Vivo”. Os presentes terão a chance de testemunhar a produção ao vivo de bolos temáticos, oportunidade de conhecer os segredos por trás do processo de criação, demonstrando a criatividade e a técnica da confeitaria moderna.