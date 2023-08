Perfil 'transforma' famosos em pratos e até refeições inteiras

687

A sinestesia é uma figura de linguagem em que se usam os sentidos para descrever algo. Como, por exemplo, relacionar um sabor a uma pessoa. Seguindo essa ideia, o criador de conteúdo Jimmy Hanyu decidiu criar pratos para simbolizar celebridades e chamou atenção nas redes sociais.

Lana Del Rey e Melanie Martinez já ganharam pratos dedicados nelas (foto: Reprodução / TikTok / @jimmynacozinha)

Ele brinca com texturas, sabores e cores para representar cada um de seus escolhidos. O cantor Post Malone, por exemplo, ganhou um medalhão de filé mignon com redução de vinho tinto para representar suas músicas sobre o álcool e as perdições mundanas. Já o lado alegre da obra do artista apareceu como um purê de batata.

O humorista Diogo Defante se transformou em uma polenta com ragu de linguiça, para representar sua alegria, bom-humor e sua vestimenta: um short jeans básico e um colete mais formal. Já a cantora Taylor Swift ganhou um cardápio completo, com entrada, prato principal e sobremesa, representando cada uma de suas eras.

O cozinheiro começou a se aventurar na cozinha em 2019 e cria conteúdos para as redes sociais desde o começo de 2023. Mas os vídeos inspirados nos artistas começaram a ser publicados no mês de junho. Nos comentários, os seguidores desafiam o Jimmy com os artistas que gostariam de ver.

E os desafios vão ficando cada vez maiores. “Só esperando a vez dos Beatles”, comentou um perfil do TikTok. Os comentários também elogiam o talento e a criatividade do cozinheiro. “Eu ia me acabar comendo isso aí”, apontou um seguidor. “Ele devia trabalhar no Paris6”, sugeriu outro, lembrando do restaurante em que os pratos têm nomes de famosos.